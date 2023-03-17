МИНСК, 17 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика обладает необходимыми компетенциями для удовлетворения потребностей российского рынка микроэлектроники, и потребовал от белорусских предприятий наращивать взаимодействие с РФ. Лукашенко оценил выгоду от новых договоренностей с Ираном

"Поле для работы и дальнейшего развития у нас огромнейшее. Во-первых, Россия. Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс. И мы его должны использовать. "Росатом", "Роскосмос", "Росэлектроника". Объемы партнерских соглашений должны только расти", — поставил задачу президент на совещании о перспективах развития микроэлектроники в пятницу. Его слова приводит агентство Белта.

Лукашенко отметил, что в кооперации c отечественной гражданской и оборонной промышленностью в республике создаются уникальные продукты: беспилотники, роботы, станки с числовым программным управлением, принципиально новые виды вооружений, бытовая техника мирового уровня и многое другое.

Глава государства также сообщил, что в условиях западных санкций Белоруссия и Россия уже сформировали перечень критически важной электронной компонентной базы, белорусские предприятия начали первые поставки. Он напомнил, что в июне 2022 года уже проводил совещание по вопросам развития белорусской микроэлектроники, тогда были определены основные направления с учетом компетенций и возможностей белорусских производителей в условиях санкционного давления. "Как мне докладывают, уже есть некоторые подвижки", — отметил Лукашенко. В частности, совместно с российской стороной сформирован перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях, разработана дорожная карта по ее освоению.

"Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять. Подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов. Он позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок", — рассказал белорусский президент.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. На этом фоне Белоруссия проводит активную работу по импортозамещению, в том числе во взаимодействии с Россией.