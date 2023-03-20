МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ провел совещание с представителями российских металлургических компаний, на котором договорился обновить договоренности с металлотрейдерами о фиксации наценки на перепродажу металлопродукции, дополнительные меры контроля за ценами на металлопрокат сейчас обсуждаются, рассказал РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Минпромторг утвердил обновленный список параллельного импорта

Он пояснил, что Минпромторг проводит еженедельный мониторинг цен на основную номенклатуру металлопродукции, в том числе на арматуру, листовой прокат, железорудный концентрат, лом черных металлов. "Рост цен на арматуру на данный момент нами подтверждается, но он связан с сезонным ростом цен на металлолом (сырье), а также тарифами на перевозки и на электроэнергию, поэтому его можно считать обоснованным", — пояснил замминистра, подчеркнув, что "имеющийся рост не является критичным для строительного сектора".

"А вот что касается цены на горячекатаный листовой прокат, ситуация несколько иная. С декабря по март рост цен на горячекатаный лист составил порядка 20%. При этом в текущем марте металлурги заявляют уже о следующем витке подорожания этой продукции. Однако если рост с декабря 2022 года по начало марта можно признать более-менее логичным, то грядущее подорожание в марте уже никак не связано с объективными сложностями в отрасли, на наш взгляд. Потому что основное сырье для изготовления горячекатаного листа — ЖРС — поднялось в цене незначительно", — пояснил Евтухов.

То же, по его словам, касается коксующегося угля. "Рост его цены в начале года был незначительным. При этом рост стоимости листового проката начался раньше роста цен на основную сырьевую базу (ЖРС и коксующийся уголь)", — добавил замминистра.

"Для недопущения скачков цен на этой неделе уже было проведено совещание с металлургами, на нем было принято решение обновить договоренности 2022 года с металлотрейдерами о фиксации наценки на перепродажу металлопродукции. А также настоятельно рекомендовано внимательно обдумывать каждое решение об изменении цены в сторону повышения. Дополнительные меры по контролю за ценами на металлопрокат сейчас обсуждаются", — отметил Евтухов.

Так, по его словам, в ближайшие дни запланировано совещание с участием Минэнерго, Минстроя и ФАС России, на котором будут обсуждаться вопросы стоимости металлопродукции, угля, а также заключение долгосрочных контрактов со стороны компаний, которые потребляют металл.

Он добавил, что Минпромторг продолжает настаивать на заключении "долгосрочных контрактов с фиксированным прозрачным ценообразованием, от которых во второй половине прошлого года большинство строительных компаний-потребителей отказались, несмотря на настойчивое предложение металлургического сектора". Такие контракты нужны не только с девелоперами, но и в рамках реализации государственных программ по увеличению дорожного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, считают в Минпромторге. "Мы также призываем коллег из Минстроя контролировать цепочку формирования цен в строительном секторе", — отметил замглавы ведомства.

Евтухов подчеркнул, что теперь уже угольщики обещают подорожание коксующегося угля более чем на 40%, что "неминуемо повлечет дальнейший рост стоимости горячекатаного листа". Он напомнил, что, в отличие от сталеваров, производители коксующегося угля на спешат отказываться от ориентиров на мировые цены. "И это категорически неприемлемо в текущих условиях. Поэтому резкий скачок цены на коксующийся уголь для металлургов должен стать зоной пристального внимания ФАС России, куда Минпромторг России уже обратился с соответствующими письмами", — добавил он.

"Чтобы не допустить всплеска цен на металлопродукцию, Минпромторг России в принципе будет превентивно обращаться для проведения проверок в ФАС России и другие контрольные инстанции, в том числе в Генеральную прокуратуру", — пояснил замминистра. "Металлургическое сообщество всегда шло навстречу интересам государства, особенно в нынешней ситуации кратного увеличения гособоронзаказа. И мы всегда находим разумный компромисс", — заключил Евтухов.

РИА Новости обратилось за комментариями по обсуждаемым властями мерам в компании НЛМК, "Северсталь", а также ММК, однако все они отказались от комментариев.