МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получает обращения по поводу роста цен на металлопродукцию, направило запросы металлургам, проанализирует все полученные сведения и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства примет меры реагирования, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Минпромторг рассказал о дополнительных мерах контроля за ценами на прокат

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал агентству, что ведомство фиксирует рост цен на арматуру, а также металлопрокат. И если в случае арматуры он объясняется сезонностью и не критичен для строительного сектора, то удорожание металлопроката не связано с объективными сложностями в отрасли, полагает он.

По словам Евтухова, было проведено совещание с представителями российских металлургических компаний, на котором решили обновить договоренности с металлотрейдерами о фиксации наценки на перепродажу продукции. Обсуждаются и дополнительные меры контроля за ценами на металлопрокат.

"В ФАС России поступают обращения по поводу роста цен на металлопродукцию. Металлопроизводители уже получили ранее направленные запросы службы о причинах роста цен. Полученные сведения будут детально проанализированы, после чего в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования", — рассказали в пресс-службе ФАС. Лондонская биржа металлов обнаружила на складе мешки камней вместо никеля

В службе подчеркнули, что "важно обеспечить приоритетное удовлетворение спроса на внутреннем рынке по экономически обоснованным ценам". "Служба продолжит совместный с Минпромторгом и Минстроем России мониторинг цен на металлопродукцию и стройматериалы", — добавили в ФАС.

В начале марта глава Министерства строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что ведомство направило обращение в ФАС с просьбой проверить наблюдаемый в последнее время рост цен на металл, в том числе на арматуру.