МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии в марте впервые за три месяца понизило оценку промышленного производства, указав на ослабление спроса в мировом секторе производства полупроводников. Японское правительство оценило стабильность финансовой системы

При этом общая оценка состояния экономики в ежемесячном экономическом отчете осталась без изменений.

На фоне сохраняющихся опасений в отношении стресса в мировой банковской системе правительство сохранило свою осторожную позицию по поводу последствий, вызванных потрясениями на финансовых рынках.

В отчете, опубликованном кабинетом министров, говорится, что промышленное производство за последние время ослабло в связи с тем, что мировая полупроводниковая отрасль столкнулась с ухудшением ситуации на рынке, в связи с чем сократила покупки оборудования для производства. Такое оборудование производит Япония.

Таким образом, оценка промышленного производства была ухудшена впервые с декабря. Ранее правительство заявляло, что тренд восстановления промышленного производства застопорился.

Сообщив, что капитальные и потребительские расходы восстанавливаются, правительство сохранило предыдущую оценку для экономики в целом, отметив, что она "умеренно восстанавливается", хотя и наблюдается некоторая слабость. Минторг США назвал условие для субсидирования выпуска чипов

По словам правительства, ему необходимо обратить пристальное внимание на эффекты "повышения цен, проблемы логистики, а также на волатильность на финансовым рынке и рынке капиталов".

Прибыли компаний в целом растут, но темпы восстановления стали умеренными, указывая на то, что повышение цен на сырье оказывает давление на некоторых производителей. Это первое понижение оценки прибылей компаний с апреля 2020 года, тогда как ранее говорилось, что "они растут, но с некоторой слабостью".

В текущем финансовом году, который завершается 31 марта, правительство выделило из резервных фондов более 2 трлн иен (15 млрд долларов), чтобы смягчить эффект растущей инфляции.

Согласно отчету, правительство ожидает, что Банк Японии достигнет своего целевого уровня инфляции, основываясь на оценке экономической активности, инфляции и финансовых условий.

Будущий управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда вступит в должность в следующем месяце, когда завершится срок полномочий текущего управляющего Харухико Куроды, но потрясения на мировых финансовых рынках в этом месяце осложняют его задачу по плавному сворачиванию сверхмягкой денежно-кредитной политики.