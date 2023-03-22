Правительство Японии снизило оценку промпроизводства из-за падения спроса на чипы
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии в марте впервые за три месяца понизило оценку промышленного производства, указав на ослабление спроса в мировом секторе производства полупроводников.
При этом общая оценка состояния экономики в ежемесячном экономическом отчете осталась без изменений.
На фоне сохраняющихся опасений в отношении стресса в мировой банковской системе правительство сохранило свою осторожную позицию по поводу последствий, вызванных потрясениями на финансовых рынках.
В отчете, опубликованном кабинетом министров, говорится, что промышленное производство за последние время ослабло в связи с тем, что мировая полупроводниковая отрасль столкнулась с ухудшением ситуации на рынке, в связи с чем сократила покупки оборудования для производства. Такое оборудование производит Япония.
Таким образом, оценка промышленного производства была ухудшена впервые с декабря. Ранее правительство заявляло, что тренд восстановления промышленного производства застопорился.
Сообщив, что капитальные и потребительские расходы восстанавливаются, правительство сохранило предыдущую оценку для экономики в целом, отметив, что она "умеренно восстанавливается", хотя и наблюдается некоторая слабость.
По словам правительства, ему необходимо обратить пристальное внимание на эффекты "повышения цен, проблемы логистики, а также на волатильность на финансовым рынке и рынке капиталов".
Прибыли компаний в целом растут, но темпы восстановления стали умеренными, указывая на то, что повышение цен на сырье оказывает давление на некоторых производителей. Это первое понижение оценки прибылей компаний с апреля 2020 года, тогда как ранее говорилось, что "они растут, но с некоторой слабостью".
В текущем финансовом году, который завершается 31 марта, правительство выделило из резервных фондов более 2 трлн иен (15 млрд долларов), чтобы смягчить эффект растущей инфляции.
Согласно отчету, правительство ожидает, что Банк Японии достигнет своего целевого уровня инфляции, основываясь на оценке экономической активности, инфляции и финансовых условий.
Будущий управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда вступит в должность в следующем месяце, когда завершится срок полномочий текущего управляющего Харухико Куроды, но потрясения на мировых финансовых рынках в этом месяце осложняют его задачу по плавному сворачиванию сверхмягкой денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230322/840155948.html