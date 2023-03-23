МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, курирующий вопросы контроля за производством вооружения, заявил, что хочет "взбодрить" руководство российских предприятий ОПК телеграммами Иосифа Сталина. Медведев назвал главного бенефициара взрывов на "Северных потоках"

Политик рассказал представителям СМИ, что недавно ознакомился с их содержанием и считает его достойным обсуждения. Как уточняется, в документах затрагиваются вопросы оборонно-промышленного комплекса.

Теперь зампред хочет зачитать эти телеграммы директорам заводов, поскольку считает, что это может их "взбодрить".