МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, курирующий вопросы контроля за производством вооружения, заявил, что хочет "взбодрить" руководство российских предприятий ОПК телеграммами Иосифа Сталина.

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Политик рассказал представителям СМИ, что недавно ознакомился с их содержанием и считает его достойным обсуждения. Как уточняется, в документах затрагиваются вопросы оборонно-промышленного комплекса.

Теперь зампред хочет зачитать эти телеграммы директорам заводов, поскольку считает, что это может их "взбодрить".