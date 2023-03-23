МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Группа "Мечел" в прошлом году уменьшила добычу угля на 0,5% по сравнению с показателем 2021 года — до 11,293 миллиона тонн, выпуск стали при этом увеличился на 1%, до 3,559 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Минэнерго ожидает роста экспорта российского угля в АТР

Также по итогам отчетного года производство чугуна компанией достигло 3,228 миллиона тонн, увеличившись на 2% за год.

"Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар — председатель совета директоров Игорь Зюзин.