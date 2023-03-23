"Мечел" снизил добычу угля на 0,5 процента в 2022 году
"Мечел" сократил добычу угля до 11,293 миллиона тонн в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Группа "Мечел" в прошлом году уменьшила добычу угля на 0,5% по сравнению с показателем 2021 года — до 11,293 миллиона тонн, выпуск стали при этом увеличился на 1%, до 3,559 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Также по итогам отчетного года производство чугуна компанией достигло 3,228 миллиона тонн, увеличившись на 2% за год.
"Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар — председатель совета директоров Игорь Зюзин.