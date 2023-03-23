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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230323/840172295.html
Минпромторг и Росавтодор заключат долгосрочные контракты с металлургами
Промышленность
Новости
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МИНПРОМТОРГ РФ ДОГОВОРИЛСЯ С РОСАВТОДОРОМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРЯМЫХ КОНТРАКТОВ С МЕТАЛЛУРГАМИ — ЗАММИНИСТРА ЕВТУХОВ РИА НОВОСТИ МИНПРОМТОРГ РФ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ... ПРАЙМ, 23.03.2023
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. МИНПРОМТОРГ РФ ДОГОВОРИЛСЯ С РОСАВТОДОРОМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРЯМЫХ КОНТРАКТОВ С МЕТАЛЛУРГАМИ — ЗАММИНИСТРА ЕВТУХОВ РИА НОВОСТИ
МИНПРОМТОРГ РФ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ОПРЕДЕЛИТЬ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ ЕДИНОГО КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЗАКАЗЧИКА ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЖКХ — ЕВТУХОВ РИА НОВОСТИ
Новость дополняется