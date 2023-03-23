МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. МИНПРОМТОРГ РФ ДОГОВОРИЛСЯ С РОСАВТОДОРОМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРЯМЫХ КОНТРАКТОВ С МЕТАЛЛУРГАМИ — ЗАММИНИСТРА ЕВТУХОВ РИА НОВОСТИ

МИНПРОМТОРГ РФ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ОПРЕДЕЛИТЬ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ ЕДИНОГО КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЗАКАЗЧИКА ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЖКХ — ЕВТУХОВ РИА НОВОСТИ

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