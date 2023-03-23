Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий
Мишустин призвал производителей снижать стоимость создания высокотехнологичных изделий
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал производителей высокотехнологичной продукции придерживаться "изобретательного подхода" и снижаться стоимость изделий.
Выступая с отчетом в Госдуме, премьер отметил, что снижение цен является важным трендом, но ему должно сопутствовать сокращение издержек.
"Здесь я бы попросил коллег… изобретательно подходить к таким вещам, снижать затраты производства", — сказал Мишустин.
Гава кабмина подчеркнул, что речь идет в том числе о медицинских изделиях. В качестве примера он привел ножницы, производство которых, по его словам, сделали дешевле в 8 раз и начали применять в лечебных учреждениях.
Российский премьер также отметил, что власти продолжат стимулировать организации, выпускающие жизненно важные препараты.