МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Станкостроение — важнейшее направление, для него действуют различные меры поддержки, правительство стремится достичь независимости станко-инструментальной отрасли, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Боливия стала независима в производстве радиофармпрепаратов

"Это важнейшее направление (станкостроение), которое на сегодняшний день перед нами стоит. Я уже сегодня сказал, что у нас различные меры поддержки действуют. Главные из них — это НИОКРы, то есть возможности субсидии по современным технологиям научно-исследовательских конструкторских работ и скидки для тех покупателей станкоинструментальной промышленности, которая произведена в России, чтобы начать процесс, так сказать, более активной продажи, стимулировать спрос на них", — сказал Мишустин, отвечая на вопросы после отчета правительства РФ в Госдуме.

Мишустин отметил, что "сразу не будет идеальных станков и хороших инструментов", поэтому сейчас идет работа по перезапуску федеральной программы развития производств средств производства.

"Цель — достижение технологической независимости станко-инструментальной отрасли", — заявил Мишустин.