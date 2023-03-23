МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Практика отправки жестких телеграмм Иосифа Сталина главам отстающих предприятий ОПК в качестве стимула и дисциплинирующей меры, предложенная зампреда Совбеза России Дмитрием Медведевым, сегодня была бы актуальна, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Медведев хочет "взбодрить" руководство ОПК телеграммами Сталина

Эксперт напомнил, что послания Сталина предназначались для производств, которые врывали сроки изготовления техники и вооружений в период Великой Отечественной войны, чтобы руководители задумывались о наказании за неисполнение госпоручений. Это дополнительно подстегнуло руководство и обеспечило СССР победу над фашистской Германией, подчеркнул Мягков.

По его словам, подобные меры в военной экономики просто необходимы.

"Возможно ли сегодня применять такие меры — решать нашему руководству. Но, на мой взгляд, для небольшой части тех людей (в руководстве предприятий), которые до сих пор не осознали, что мы находимся на рубеже, когда решается вопрос о будущем нашего государства, нашего народа и что необходимо быть в мобилизованном состоянии, подобные указания, возможно, станут стимулом для понимания ситуации", — заключил Мягков.