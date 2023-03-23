МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. За год-два нельзя достичь успехов в микроэлектронике и станкостроении, когда много лет этими вопросами не занимались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин назвал станкостроение важнейшей отраслью

В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. После выступления депутатов премьер-министр сообщил, что что за год-два нельзя достичь успехов в микроэлектронике и станкостроении, если этому много лет не уделялось внимание.

"Много есть вопросов из того, что было утеряно, вы сказали про микроэлектронику, мы говорили про станкостроение, но когда много лет не уделялось этому внимание, то за год, за два достичь таких уникальных результатов почти невозможно", — сказал Мишустин и отметил, что правительство исходит из возможности государства направлять на это свои ресурсы.

Он также призвал не забывать о балансе. "Бюджет в этом смысле — макроэкономическая стабильность", — добавил он.