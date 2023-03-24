МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе предложил создать похожую на ОПЕК организацию для стран-экспортеров лития, в нее войдут Аргентина, Боливия, Перу и Чили, и добавил, что не хочет, чтобы их литий находился в "поле зрения США". СМИ узнало, как Россия и ОПЕК могут спасти цены на нефть

"У нас есть литий в Боливии, Чили, Аргентине и Перу; мы готовы совместно разработать политику, которая обеспечит положение наших стран как поставщиков этого вида энергии на суверенных условиях, благоприятствующих нашим народам", — сказал Арсе, добавив, что необходимо создать организацию похожую на ОПЕК, его слова приводит местная газета Razon.

Президент Боливии отметил, что не хочет, чтобы литий региона находился "в поле зрения Южного командования США или стал мотивом для дестабилизации демократически избранных правительств или внешнего преследования".

В мае 2022 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщал, что власти Мексики, Боливии, Аргентины и Чили, которые располагают запасами лития, обсуждают создание ассоциации для обмена технологиями разведки и добычи минерала.