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Россия вошла в четверку композитных лидеров
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Россия вошла в четверку основных производителей композитных материалов в мире, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. В списке лидеров также значатся США, Япония... ПРАЙМ, 28.03.2023
экономика, промышленность, новости, россия, росатом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Россия вошла в четверку основных производителей композитных материалов в мире, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
В списке лидеров также значатся США, Япония и Западная Европа.
Как отметил Лихачев, Россия в добилась полного самообеспечения экономики и промышленности в данной сфере. К 2030 году "Росатом" планирует выйти в топ мировых производителей композитов.
Глава корпорации напомнил, что Советский Союз в 1970-х годах входил в тройку композитных лидеров, но в то время подобные материалы имели ограниченное применение.