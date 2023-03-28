МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Россия вошла в четверку основных производителей композитных материалов в мире, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Росатом" разработал федпроект по круглогодичному судоходству на Севморпути

В списке лидеров также значатся США, Япония и Западная Европа.

Как отметил Лихачев, Россия в добилась полного самообеспечения экономики и промышленности в данной сфере. К 2030 году "Росатом" планирует выйти в топ мировых производителей композитов.

Глава корпорации напомнил, что Советский Союз в 1970-х годах входил в тройку композитных лидеров, но в то время подобные материалы имели ограниченное применение.