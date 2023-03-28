МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Модернизация российских оборонных предприятий позволила значительно нарастить производство боеприпасов, к концу года выпуск отдельных образцов увеличится в семь-восемь раз, сообщило Министерство обороны России по итогам рабочего визита главы ведомства Сергея Шойгу в Челябинскую и Кировскую области. Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, заявил Песков

Согласно сообщению, министр посетил в этих регионах предприятия ОПК и заслушал отчеты о выполнении гособоронзаказа. Кроме того, главы предприятий рассказали о ходе реализации проектов, направленных на модернизацию мощностей и повышение производительности труда.

Как отмечается, принимаемые меры уже позволили увеличить производство боеприпасов для российской армии.

"А до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз", — заявило Минобороны.

Кроме того, Шойгу поставил перед руководством заводов, профильными органами военного управления и Минпромторгом задачу по увеличению производства всей номенклатуры продукции с соблюдением графика.