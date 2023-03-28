Российские предприятия в разы увеличат выпуск отдельных боеприпасов
Минобороны: производство отдельных образцов боеприпасов вырастет к концу года в восемь раз
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Модернизация российских оборонных предприятий позволила значительно нарастить производство боеприпасов, к концу года выпуск отдельных образцов увеличится в семь-восемь раз, сообщило Министерство обороны России по итогам рабочего визита главы ведомства Сергея Шойгу в Челябинскую и Кировскую области.
Согласно сообщению, министр посетил в этих регионах предприятия ОПК и заслушал отчеты о выполнении гособоронзаказа. Кроме того, главы предприятий рассказали о ходе реализации проектов, направленных на модернизацию мощностей и повышение производительности труда.
Как отмечается, принимаемые меры уже позволили увеличить производство боеприпасов для российской армии.
"А до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз", — заявило Минобороны.
Кроме того, Шойгу поставил перед руководством заводов, профильными органами военного управления и Минпромторгом задачу по увеличению производства всей номенклатуры продукции с соблюдением графика.