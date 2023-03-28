МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Золотоискатель из Австралии с бюджетным металлоискателем нашел самородок весом 4,6 килограмма и стоимостью 240 тысяч австралийских долларов (160 тысяч долларов США), передает телеканал ABC. Правительство рассмотрит законопроект о добыче золота физлицами

Согласно информации канала, житель страны, чье имя не раскрывается, обнаружил драгметалл на золотых приисках штата Виктория, которые были сердцем австралийской золотой лихорадки в XIX веке.

Даррен Камп, который проводил оценку находки, заявил, что это "самый большой экземпляр, который он видел" за 43 года работы.

"Челюсть чуть не упала на пол, когда мужчина сунул камень ему в руку", — сказал он.

В штате Виктория право на добычу золотых самородков продается за 26 долларов.