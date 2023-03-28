МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В России в текущем году планируется выпустить 4,5 тысячи человек для предприятий оборонно-промышленного комплекса, обучающихся по программам целевого обучения за счет федерального бюджета, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки страны. "Единая Россия" предлагает ввести льготную ипотеку для работников ОПК

"В настоящее время основной инструмент подготовки кадров для предприятий ОПК — это целевое обучение: в 2023 году запланировано выпустить 4,5 "целевиков", обучающихся за счет федерального бюджета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего "целевиков" учатся по направлениям конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетных комплексов, радиоэлектронные системы и комплексы, самолето- и вертолетостроение, информатика и вычислительная техника.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о том, что в течение пяти лет надо подготовить миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России. Он подчеркивал, что дефицит кадров в данной отрасли препятствует выполнению гособоронзаказа.