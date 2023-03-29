2023-03-29T14:51:54+03:00
2023-03-29T14:51:54+03:00
2023-03-29T14:51:54+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230329/840229410.html
Путин призвал восстанавливать российский автопром
Промышленность
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Показатели обрабатывающей промышленности остаются ниже прошлогодних уровней, необходимо восстанавливать отечественный автопром и лесную промышленность, заявил президент Владимир... ПРАЙМ, 29.03.2023
экономика, промышленность, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Показатели обрабатывающей промышленности остаются ниже прошлогодних уровней, необходимо восстанавливать отечественный автопром и лесную промышленность, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. Новость дополняется