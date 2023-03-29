МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Показатели обрабатывающей промышленности остаются ниже прошлогодних уровней, необходимо восстанавливать отечественный автопром и лесную промышленность, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

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