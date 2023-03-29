МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Промышленное производство в России в феврале замедлило спад до 1,7% в годовом выражении с январских 2,4%, в месячном — снизилось на 2,1%, сообщил в среду Росстат. Цены промпроизводителей в России выросли за февраль

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в феврале выросло на 0,5% после снижения на 0,6% в январе. За два месяца 2023 года промышленное производство снизилось на 2% в годовом выражении.

Как отмечает в комментарии Росстата, на динамику промышленного производства в феврале повлияли календарный (рабочих дней в феврале 2023 года было меньше, чем в феврале прошлого – 18 против 19) и температурный факторы (в феврале средняя температура на большей части России превысила норму на 2-8 градусов).

Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в феврале в годовом выражении снизилось на 3,2% после снижения на 3,1% в январе; за январь-февраль спад составил 3,1% год к году. Обрабатывающая промышленность в феврале напротив замедлила снижение до 1,2% после спада на 2,3% в январе; за январь-февраль — снижение на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов снижение производства в феврале в годовом выражении составило 9,4% после 7,5% в январе (в январе-феврале — спад на 8,5%). Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в феврале выросло на 2,7% после роста на 0,7% в январе (за первые два месяца текущего года — рост на 1,6% год к году).

Среди отраслей, показавших в феврале рост по сравнению с февралем 2022 года, Росстат перечислил: производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 38,8%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий – на 19,3%; выпуск прочих транспортных средств и оборудования — на 10,3%, а также — производство кожи и изделий из кожи; производство продуктов питания, металлургическое производство.

При этом наибольшее снижение объемов производства в феврале в годовом выражении произошло в отраслях: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 49,8%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – на 22%; добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок – на 20,6%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки – на 17,7%.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что динамика обрабатывающей промышленности пока остается слабой. По его словам, первостепенная задача — восстановить наиболее пострадавшие отрасли, в частности автопром и лесопромышленный комплекс.