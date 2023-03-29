МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам января-февраля 2023 года снизила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 0,9%, свидетельствуют данные Росстата. Золото дешевеет на фоне роста фондовых индексов и доходности гособлигаций

При этом в феврале 2023 года относительно февраля 2022 года производство золота выросло на 6,9%, а относительно предыдущего месяца — января 2023 года — увеличилось на 31,0%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.