МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Топ-20 производителей мороженого РФ по итогам 2022 года смогли сохранить объемы производства и увеличить свою долю на рынке, а в 2023 году рост производства мороженого должен восстановиться, говорится в материалах Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") со ссылкой на отраслевой союз. Производители алюминия могут повысить премию в ценах для Японии

"По итогам года, несмотря на все перераспределения, двадцатке лидеров удалось удержать суммарные объемы производства на уровне 345 тысяч тонн и на фоне падающего рынка увеличить свою долю на нем с 68% до 74%", — говорится в материалах.

По словам заместителя генерального директора Союза мороженщиков России Натальи Уткиной, которые приводятся в сообщении, в прошлом году ключевым фактором для рынка был дисбаланс потребительского спроса и роста цен на мороженое — на фоне ослабления рубля и роста стоимости импортных ингредиентов, упаковки, запчастей его себестоимость выросла на 30-40%, и уже в апреле производители были вынуждены повышать отпускные цены.

"Параллельно стала снижаться покупательская способность населения, что не могло не сказаться на объемах продаж. Тем не менее, в этом году Союз мороженщиков России не прогнозирует серьезных рисков для индустрии и с оптимизмом смотрит в будущее: в 2023 году рост производства мороженого должен восстановиться и составить 5-10% по сравнению с 2022 годом", — прогнозирует Уткина.

Результаты перераспределения сил в отрасли отражает и новый рейтинг, представленный "Союзмолоком" по итогам 2022 года: лидер вновь сменился — потеснив ГК "Ренна", первое место в этом списке заняла ГК "Айсберри", которая по итогам 2022 года увеличила выпуск на 19,5%, до 52,6 тысячи тонн благодаря открытию новой фабрики и объединению с "Петрохолод".

ГК "Ренна" за год сократила выпуск на 7,3%, до 46,7 тысячи тонн, но по объемам розничных продаж нарастила долю с 11,6% до 12,6% рынка. "Unilever ("Инмарко") на третьей позиции: весной 2022 года компания заявила о приостановке экспортных поставок и инвестиций в маркетинг и продвижение, и в результате оказалась лидером по снижению объемов производства, сократив его на 13,3%, до 39 тысячи тонн. Другому международному игроку — Froneri (Nestle + R&R) — удалось немного нарастить объемы и удержать свои позиции. Также в пятерке лидеров, несмотря на существенное падение объемов продаж, осталась и ГК "Русский Холод".