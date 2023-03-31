МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" нарастил производство бионических протезов в связи с возросшим спросом, рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании. В России создали уникальный материал для самолетов

"В России значительно вырос спрос на бионические протезы, поэтому мы наращиваем их производство", — говорится в сообщении.

Как уточняется, в последнее время за протезированием стали обращаться военнослужащие, которые лишились конечностей в результате минно-взрывных трав.

Установка бионического протеза позволяет вернуться к полноценной жизни даже пациентам с высоким уровнем ампутации, отметили в госкорпорации.

"Ростех" подчеркнул, что выпускаемая продукция на 95 процентов состоит из российских деталей, поэтому производство не пострадало после ухода западных компаний.