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"Ростех" увеличил выпуск бионических протезов
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Госкорпорация "Ростех" нарастил производство бионических протезов в связи с возросшим спросом, рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании. "В России значительно... ПРАЙМ, 31.03.2023
экономика, промышленность, новости, ростех, протез
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" нарастил производство бионических протезов в связи с возросшим спросом, рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании.
"В России значительно вырос спрос на бионические протезы, поэтому мы наращиваем их производство", — говорится в сообщении.
Как уточняется, в последнее время за протезированием стали обращаться военнослужащие, которые лишились конечностей в результате минно-взрывных трав.
Установка бионического протеза позволяет вернуться к полноценной жизни даже пациентам с высоким уровнем ампутации, отметили в госкорпорации.
"Ростех" подчеркнул, что выпускаемая продукция на 95 процентов состоит из российских деталей, поэтому производство не пострадало после ухода западных компаний.