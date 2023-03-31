ТОКИО, 31 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение ужесточить экспорт 23 видов товаров, необходимых для производства передовых видов полупроводников, сообщил телеканал NHK. Япония вводит новые ограничения в отношении России

Уточняется, что речь идет о товарах, которые используются для производства передовых видов полупроводников, например, литографических установках, которые применяются при изготовлении полупроводниковых схем.

Отмечается, что строгий контроль за экспортом вводится в отношении всех стран и регионов, за исключением 42 государств и территорий, принявших решение об ограничении экспорта полупроводников в Китай. В число этих 42 входят, в частности, США, Южная Корея, Тайвань. Для экспорта же в Китай и другие страны процедура оформления усложнится, также будет необходимо получить разрешение министра экономики, торговли и промышленности.

На введении Японией и Нидерландами более жесткого экспортного контроля в отношении Китая давно настаивали США. Несмотря на это, экспорт полупроводников из Японии в КНР рос в связи с ростом спроса на смартфоны и центры обработки данных. Товары, которые подпадают под меры по ограничению экспорта, производят 10 японских компаний. Как сообщает телеканал, скорее всего, им будут выдавать разрешения на экспорт товаров за исключением продукции военного назначения.

Таким образом, Япония постаралась ответить на требования США и в то же время минимизировать влияние на свои компании. Этим, в частности, объясняется отсутствие в тексте прямых указаний на Китай.