МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получили возможность компенсировать свои расходы на выплату зарплаты сотрудникам, переезжающим к ним для работы из других муниципальных образований в пределах одного региона, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале правительства. ЦБ поддержал ограничение обращения бумаг компаний ВПК недружественных стран

"Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получать компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы не только из других регионов страны, но и из других муниципальных образований в пределах одного региона", — сказано в сообщении.

Отмечается, что нововведение позволит предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах. Перечень организаций, а также список востребованных профессий смогут утверждать главы регионов. Главное требование – предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведется Минпромторгом.

"Субсидия, которую получают работодатели, равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Такая субсидия выплачивается четыре раза — каждые три месяца после трудоустройства работника", — отметили в правительстве.