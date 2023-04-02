На шахте Обуховская в Ростовской области произошло задымление
На шахте Обуховская в Ростовской области произошло задымление, эвакуировали 200 работников
Читать 1prime.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — ПРАЙМ. На шахте Обуховская в Ростовской области произошло задымление, эвакуированы более 200 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
"В шахте Обуховская произошло задымление. Эвакуированы более 200 человек", — сказал он и добавил, что горение отсутствует
На месте происшествия запустили вентиляционную систему.
По словам собеседника агентства, задымление произошло в расположенной на глубине 199 метров подстанции. Он добавил, что на месте ЧП работает нештатное аварийно-спасительное формирование, пострадавших нет.