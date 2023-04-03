МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Расположенное в Турции предприятие MMK Metalurji, входящее в группу "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), запустило горячекатаный прокат, продукция пойдет на восстановление районов, пострадавших от землетрясения, прежде всего на строительство, сообщается на сайте ММК. Агентство S&P ухудшило прогноз кредитного рейтинга Турции

"Входящее в группу ПАО "ММК" предприятие MMK Metalurji возобновило работу горячекатаной части производства. Вынужденный простой продолжался несколько месяцев из-за землетрясения на юго-востоке страны и неблагоприятной экономической конъюнктуры. Специалисты завода провели 31 марта запуск электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на промплощадке в Дертйоле и уже 1 апреля произвели 3 тысячи тонн горячекатаного рулона", — говорится в сообщении.

"Продукция завода пойдет на восстановление районов, пострадавших от разрушительных и продолжавшихся в течение нескольких недель подземных толчков, в том числе в провинции Хатай, где находится и само предприятие, избежавшее серьезных повреждений. В первую очередь, металл ММК будет поставляться для строительного сектора — создания нового жилья и инфраструктуры, а также для местной машиностроительной отрасли и производства необходимого в текущих условиях оборудования", — уточняется там же.

Отмечается, что горячая часть MMK Metalurji объединяет электродуговую печь и стан горячей прокатки и имеет производственную мощность более 2 миллионов тонн в год. Восстановление производства проходит поэтапно: вначале были запущены реверсивный прокатный стан и непрерывный травильный агрегат, а одновременно с этим работники MMK Metalurji вместе с приглашенными экспертами проводили оценку состояния агрегатов, обновляли отдельные элементы и усиливали конструкции цехов предприятия. Россия стала лидером по экспорту в Турцию в начале года

"Мы сейчас предоставляем жилье для безопасного размещения в модульных домах нескольких десятков наших работников с семьями, чьи дома были разрушены или получили критические повреждения. Завод обеспечивает необходимые бытовые удобства, в том числе для детей сотрудников. Мы стремимся не только предоставить турецким строителям нашу металлопродукцию, но и внести вклад в социальное благополучие людей, сохранить рабочие места, поддержать занятость", — рассказал директор MMK Metalurji Денис Квасов.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в иле (провинции) Кахраманмараш на юго-востоке Турции. MMK Metalurji представляет собой комплекс производственной мощностью 2,3 миллиона тонн металлопродукции в год, размещенный на основной производственной площадке в Искендеруне (это примерно в 120 километрах от города Кахраманмараша), а также в Стамбуле. Ранее представитель компании заявил РИА Новости, что турецкий завод группы ММК не получил повреждений от землетрясения.