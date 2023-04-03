МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Правительство выделит более одного миллиарда рублей на поддержку программы промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для промышленного производства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Долги россиян по ипотеке впервые превысили 57 миллиардов рублей

"Направить в 2023 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования… в размере 1 050 754,7 тысячи рублей на финансовое обеспечение предоставления в 2023 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на приобретение объектов недвижимого имущества", — сказано в документе.

В пресс-службе правительства уточнили, что кредиты в рамках программы выдаются на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка ещё ниже – 3% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 500 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. С учётом выделенных распоряжением средств общий объём субсидирования программы в 2023 году превысит 1,3 миллиарда рублей.

"В ближайшее время будут подготовлены предложения по расширению параметров промышленной ипотеки. Предполагается, что получить льготный кредит можно будет не только на покупку недвижимости для дальнейшего промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов", — добавили в пресс-службе.