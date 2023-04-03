МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Китай занимает лидирующую позицию в отношении добычи многих минералов, играющих критически важную роль для совершения перехода к чистой энергетике, и Западу придется потратить сотни миллиардов долларов, чтобы нагнать КНР в этой области, сообщила в понедельник газета Financial Times. В США ужаснулись будущему, которое им готовят Россия и Китай

Ранее сообщалось, что недостаток мощностей по добыче и обработке лития остается главным препятствием на пути быстрорастущего спроса на этот металл, который является ключевым элементом производства электрических батарей и другой продукции чистой энергетики.

"(Китайская) Народная республика построила доминирующую позицию в (отношении) многих минералов, которые критически важны для энергетического перехода, в том числе кобальта, лития и редких земельных металлов. Запад готовится потратить сотни миллиардов долларов в попытке догнать (Китай)", — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, прошлом месяце китайская компания запустила производство лития в Зимбабве, куда западные инвесторы боялись инвестировать. Кроме того, после Зимбабве КНР может рассмотреть запуск проектов в Намибии, говорится в статье.

"Прошла первая волна китайских инвестиций, и это привело к резкому пробуждению для западных компаний", — заявил Financial Times глава металлургической корпорации Anrada Энтони Вилльян.

После начала конфликта на Украине и напряжения отношений между Западом и Китаем озабоченность по поводу доступа к критически важным минералам достигла максимальной точки. Запасы лития обширны, однако в этой ситуации главную роль играет время, так как рост спроса на электрические машины, как ожидается, увеличит спрос на литий в пять раз к 2030 году, пишет издание.

Первым в этом вопросе стал Китай, который, по информации источника газеты, начал закупать оборудования для добычи лития еще до формального урегулирования сделки, говорится в статье.

Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле 2021 года, выступая на саммите по климату, заявил, что Китай твердо привержен достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. Он также обещал, что Китай будет строго контролировать проекты в сфере теплоэнергетики, рост потребления угля в период "14-й пятилетки" (2021-2025 годы) и постепенно сокращать его в период "15-й пятилетки" (2026-2030 годы)".