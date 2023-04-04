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https://1prime.ru/industry_and_energy/20230404/840278378.html
Путин призвал стремиться к локализации производства по важным направлениям
Промышленность
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Нужно стремиться к стопроцентной локализации производства в стране по критически важным направлениям, заявил президент России Владимир Путин Новость дополняется ПРАЙМ, 04.04.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Нужно стремиться к стопроцентной локализации производства в стране по критически важным направлениям, заявил президент России Владимир Путин
Новость дополняется