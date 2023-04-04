МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В текущем году ожидается рост объемов выпуска обрабатывающей промышленности на 1%, сообщил президент РФ Владимир Путин. Минпромторг отчитался о создании фондов развития промышленности

"В 2023 году все-таки прогнозируется рост объема выпуска обрабатывающей промышленности — около 1% в реальном выражении по отношению к 2022 году", — сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.

Он отметил, что, к сожалению, в прошлом году в переработке наблюдался небольшой спад — снижение было 1,3%, в январе-феврале 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года снижение продолжилось — 1,7%.