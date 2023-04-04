ТУЛА, 4 апр — ПРАЙМ. В процессе реализации мер по опережающему развитию промышленности нужно делать все аккуратно, чтобы не размолотить достигнутую макроэкономическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета во вторник. Путин заявил о новом цикле роста российской экономики

"Хотел бы повторить: нам жизненно важно добиться опережающего развития обрабатывающей промышленности, это одна из основных наших задач… Конечно, нужно делать все аккуратно, конечно, нельзя допускать здесь ошибок, чтобы нам не размолотить достигнутую макроэкономическую стабильность", — сказал он, а также попросил правительство оказывать поддержку приоритетным промышленным проектам и их финансирование, потому что от этого в том числе зависит технологический суверенитет страны.

"Если мы будем реализовывать нужные нам проекты с умом, так, как до сих пор это было, потери и риски для экономики, потери для бюджета будут минимальными", — добавил российский лидер.

Также он заявил о необходимости разработки и внедрения в промышленность новых технологий, добавив, что государство готово поддержать их, но опираться нужно на частную инициативу.

"Нужно интенсивно развивать и внедрять новые технологии, разрабатывать новый продукт, создавать то, что будет определять нашу жизнь на ближайшую перспективу. Мы многое сделали для формирования комплексной системы поддержки промышленных объектов, такая же система комплексная и масштабная должна быть у нас в части поддержки перспективных НИОКРов (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — ред.) и разработок, особенно в части критически важной продукции и технологий. Тут возможен весь пакет мер и льгот, субсидий и так далее", — сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.

"Обязательно необходимо учитывать, опираться на частную инициативу, поэтому надо обратить особое внимание на создание условий для стимулирования привлечения внебюджетных средств. А государство, безусловно, должно подставить плечо и поддержать важнейшие разработки", — заверил он.