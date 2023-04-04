МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Объем финансовой поддержки российской промышленности в следующем году увеличится, ее общая сумма в 2023-2024 годах составит более 700 миллиардов рублей в год, сказал министр финансов России Антон Силуанов, выступая во вторник на заседании Госсовета по вопросам промышленности. Путин спрогнозировал рост объемов выпуска обрабатывающей промышленности

Как отметил министр, в текущем трехлетнем законе о бюджете была существенно увеличена поддержка промышленной отрасли. "Много было предложений по дополнительным финансовым ресурсам. Сразу хочу сказать, что в этой трехлетке бюджетной мы существенно нарастили поддержку промышленности. Я хочу сказать, что в этом году и в следующем объем общей поддержки промышленности более 700 миллиардов рублей в год", — сказал Силуанов, отметив, что раньше этот объем был гораздо меньше.

"Раньше эта база была, если вообще сказать в 2018 году — это было 380 миллиардов рублей. До этого было 500 миллиардов рублей. То есть мы в 2023 году еще увеличили дополнительно поддержку на 120 миллиардов рублей, а в 2024 году — более чем на 150 миллиардов рублей", — отметил глава Минфина.

"Резюмируя: ресурсы есть, ресурсы увеличены и в следующем году так же произойдет рост объемов поддержки промышленности в целом", — отметил министр.