МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею пересмотра таможенно-тарифной политики в отношении изделий и комплектующих, необходимых для промышленности. Путин рассказал, как внедрять опережающее развитие промышленности

"Коллеги отмечали необходимость донастройки таможенно-тарифной политики. Я полностью с этим согласен. Думаю, надо обязательно посмотреть на этот вопрос посерьезнее и провести соответствующие корректировки. Что же мы на конечную продукцию обнуляем, а на сырье и на комплектующие держим высокие тарифы — так и не будет у нас собственной конечной продукции, будем завозить. Там, где это оправдано, повышать пошлины на готовые изделия и снижать барьеры для ввоза комплектующих — это надо конечно сделать", — сказал он в ходе заседания Госсовета по развитию отрасли в условиях санкций.

Путин также отметил одно условие: "Но только тех, по которым у нас нет и не предполагается создания собственных производств", — пояснил он.