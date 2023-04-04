МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Компании и власти регионов должны обеспечивать работников обрабатывающей промышленности доступным жильем, сказал министр финансов России Антон Силуанов, выступая во вторник на заседании Госсовета по вопросам промышленности. Силуанов заявил об увеличении объема поддержки российской промышленности

"Если мы говорим об обрабатывающей промышленности, то как мы можем помогать работникам этих предприятий? Наверное, первым и самым нужным — это предприятие может сделать, само просубсидировать соответствующий процент по ипотечному кредиту. Второе — может и регион помогать", — обратил внимание министр.

Силуанов также отметил и другой вариант. "Третье — если наши работники хотят льготные возможности по привлечению ипотечных кредитов, надо подумать, наверное, о рождении детей и получать льготную ипотеку под 6%", — сказал он.

Глава Минфина также добавил, что на федеральном уровне помощь оказывается либо крупным регионам, либо тем категориям людей, которым требуется поддержка. "В первую очередь, семьям с детьми. Есть в целом у нас сейчас льготная ипотека, которая до середины следующего года по 8%, а семьям с детьми — 6%", — отметил министр.