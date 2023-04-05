МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Кузбасская шахта "Листвяжная", где из-за масштабной аварии в 2021 году погиб 51 человек, возобновляет ведение горных работ, говорится в сообщении компании "СДС-Уголь". ФАС предложила субсидировать поставки угля и мазута на Дальний Восток

Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли. Расследуется несколько уголовных дел.

"Шахта "Листвяжная" возобновляет ведение горных работ. Работники ООО "Шахта "Листвяжная" приступили к подготовительным работам – проходке конвейерного штрека 825. Это необходимо для ввода в эксплуатацию новой лавы 824", — говорится в сообщении.

Директор "Листвяжной" Виктор Ануфриев напомнил, что за прошедший год были восстановлены действующие горные выработки и инфраструктуру для обеспечения безопасной эксплуатации шахты.

"Нам удалось сохранить костяк коллектива. Работники шахты были задействованы в аварийно-восстановительных работах, стабильно получали среднюю заработную плату, рассчитанную от уровня зарплаты на момент остановки шахты. Кроме того, весь этот период для них сохранялись все социальные льготы, действовавшие ранее. Действуют они и сегодня", – сказал он. Глава СУЭК предрек снижение цен на уголь в России в 2023 году

В ноябре 2022 года центральная комиссия Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых выдала предприятию положительное заключение на технический проект разработки месторождения. В 2022 году выданы положительные экспертизы промышленной безопасности на проекты: дегазации шахты, аэрогазового контроля, многофункциональной системы безопасности, комплексного обеспыливания и пылевзрывозащиты шахты и др. В декабре прошлого года был согласован план развития горных работ шахты "Листвяжная" на 2023 год.

В марте 2023 года по поручению зампредседателя правительства РФ Александра Новака проведено комплексное обследование шахты "Листвяжная". В нем приняли участие представители Минэнерго России, МЧС России, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роструда, а также администрации правительства Кемеровской области, Росуглепрофа и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. В ходе комплексного обследования проверено выполнение всех предусмотренных для восстановления шахты "Листвяжная" мероприятий и проектных решений.

В итоговом протоколе межведомственной комиссии отмечается соответствие фактического состояния горных выработок и рабочих мест шахты "Листвяжная" требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Также подтверждена готовность предприятия к ведению подготовительных работ по проведению горных выработок, локализации аварии и ликвидации ее последствий.