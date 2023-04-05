РЯЗАНЬ, 5 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в РФ, где это возможно, а также наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис. Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских препаратов

Глава правительства осмотрел новый корпус Областного клинического онкологического диспансера в Рязани. Ему показали новейшее оборудование.

"Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле, это вклад в импортозамещение и создание технологического суверенитета страны и экономического", — сказал премьер.

Он напомнил, что власти поддерживают отечественное производство.

"По цене мы всегда в этом смысле субсидии даем, для того чтобы наши производители, кто впервые начинает что-то производить, имели преимущество", — добавил он.

В то же время Мишустин призвал не стесняться иностранного производства медицинского оборудования, но все же стараться локализовать его и выпускать собственные запчасти. В Госдуме попросили разрешить ИП дистанционно торговать лекарствами

"Здесь не надо стесняться ничего. Мы можем произвести современные консоли отечественные, кислород и вакуум. Самое главное обеспечить запчастями и качественным сервисом", — отметил глава правительства.

Мишустину показали цифровой рентгенодиагностический комплекс "Дуограф" российского производства для проведения рентгенографии и рентгеноскопии органов грудной клетки, брюшной полости, желудочно-кишечного тракта, костной системы.

"В Подмосковье полностью локализован? Это здорово", — заметил премьер.

В смотровом кабинете ЛОРа он поинтересовался страной производства ЛОР-комбайна и услышал, что он пока не отечественный.

"А у нас российского производства есть?" — спросил он у сопровождавшего его главы Минздрава Михаила Мурашко.

"Пока нет", — ответил министр.

"Михаил Альбертович, а может быть как-то займемся?" — сказал Мишустин.

Глава Минздрава согласился. Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий

Также Мишустину показали современный цифровой маммограф с функцией томосинтеза и возможностью выполнения стереотаксической биопсии для проведения контрастной спектральной маммографии и расширенной уточняющей диагностики ранее выявленной патологии молочных желез, магнитно-резонансные томографы с широкими диагностическими опциями, а также 64-х срезовый компьютерный томограф, позволяющий провести исследование за короткий период времени и тем самым снизить лучевую нагрузку на пациента. Программное обеспечение дает возможность исследовать любую область, получить 3D реконструкции, провести динамическое сравнение.

Областной клинический онкологический диспансер в Рязани — единственное учреждение в регионе, оказывающее специализированную медицинскую помощь больным злокачественными новообразованиями. В диспансере оказываются все виды специализированной, высокотехнологичной стационарной помощи в области онкологии. Осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая, медико- реабилитационная помощь.

Коечный фонд составляет 320 коек, из них 220 онкологических и 100 радиологических.

Строительство нового 8-этажного лечебного корпус Областного клинического онкологического диспансера началось весной 2020 года. Он рассчитан на 250 коек, предусмотрено 12 лечебных отделений, 10 современных операционных. Поликлиника онкоцентра рассчитана на 150 посещений в смену.

В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы, идет подготовка нового корпуса к лицензированию и к стационарному оказанию медпомощи пациентам.