МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Сокращение производства базовых пластиков в России на фоне санкций и геополитической ситуации составило 6,8%, что больше, чем в среднем по обрабатывающим производствам, в абсолютных значениях объемы выпуска снизились до 10,381 миллиона тонн, следует из сообщения ведущего научного сотрудника Лаборатории конкурентной и антимонопольной политики Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Светланы Головановой. Путин поручил принять меры по отказу от пластика

К базовым пластикам относятся этилен, пропилен, стирол и ряд других полимеров. В частности, из этилена производятся трубы большого диаметра и детали трубопроводов, кабельная продукция, фасовочные пакеты, флаконы от шампуней. Из пропилена изготавливаются контейнеры для продуктов питания, корпусы электротехники, садовая мебель, игрушки, шприцы. Из стирола — одноразовая посуда, упаковочный пенопласт, различные части бытовой техники, а также вывески.

"В 2022 году на фоне санкций, на фоне всех проблем с геополитикой сектор достаточно серьезно пострадал… В целом за 2022 год сокращение (производства базовых пластиков — ред.) составило 6,8%. Это больше, чем в среднем по обрабатывающим производствам. Потому что, во-первых, был нанесен удар непосредственно по сектору, во-вторых, пострадали основные отрасли-потребители", — сказала Голованова, выступая с докладом "Анализ обеспеченности российского рынка пластиками".

В презентации эксперта отмечается, что в 2021 году выпуск базовых пластмасс в России составил 11,138 миллиона тонн. Следовательно, производство в 2022 году сократилось на 757,384 тысячи тонн, до 10,381 миллиона. При этом Голованова в своем выступлении отметила, что только за период с 2017 по 2021 год объемы производства пластиков в России выросли более чем на 40% — темпы роста были в среднем выше, чем у других обрабатывающих производств страны.

Согласно презентации, в России больше всего снижение выпуска показали полиамиды (-16%). Из них обычно делают капроновые нити, леску, канаты, армирующий слой шин и шлангов. При этом производство полиакрилатов и силиконов выросло — выпуск увеличился на 20% и 13% соответственно. Из первой разновидности полимеров изготавливают лаки, краски, элементы фар автомобилей, из второй — смазки, герметики, посуду для выпечки, чехлы для телефона.

Несмотря на снижение производства, аналитик смотрит достаточно позитивно на потенциал развития российской нефтехимической отрасли. Она обратила внимание, что санкции в отношении экспорта пластиков заработали только к концу 2022 года, однако компании заранее начали готовиться и перенаправлять торговые потоки. Из представленных Головановой данных следует, что импорт из европейских стран начал замещаться поставками из Китая и Турции, а экспорт перетек в Турцию и страны СНГ, прежде всего, Белоруссию и Узбекистан.

"И что самое важное, они (торговые потоки — ред.) перестраиваются именно в сторону стран, в которых в ближайшие годы ожидается, что будет развиваться активно производство и потребление. То есть в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона у нас перенастраивается импортный поток", — заключила Голованова.