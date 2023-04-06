МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале увеличился на 2% в месячном выражении после роста в январе на 3,7%, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель вырос только на 0,1% в месячном выражении. При этом рост в январе к декабрю первоначально оценивался в 3,5%.

В годовом выражении промпроизводство в стране в феврале выросло на 0,6%. Месяцем ранее было зафиксировано снижение на 1,6%.

Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в феврале выросло на 2,4% к январю. Объем производства товаров производственно-технического назначения увеличился на 3,4%, а потребительских товаров — на 1,4%.