МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российская и белорусская промышленность будет работать в кооперации, для этого предприятия переведут на единые стандарты, сообщил президент РФ Владимир Путин. Лукашенко озвучил прогноз экономического развития России и Белоруссии

Глава государства в четверг принял участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Мероприятие прошло в Москве, на нем были затронуты в том числе вопросы реализации союзных программ.

Владимир Путин отметил активную разработку единой промышленной политики. Глава РФ напомнил, что в конце прошлого года начало действовать межправительственное соглашение о признании технологических операций.

Этот документ позволит перевести работу российских и белорусских промпредприятий на общие стандарты, благодаря чему удастся обеспечить бесперебойную реализацию крупных кооперационных проектов, уточнил президент.