МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Импортозамещение стало одной из ключевых тем на заседании Госсовета Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Промышленные предприятия в России и Белоруссии будут работать в кооперации

По его словам, вопрос стоял высоко в повестке дня, его отдельно затронули главы России и Белоруссии.

Среди прочего обсуждалась отрасль микроэлектроники, где уже есть определенные наработки, сообщил Песков.

Он отметил, что оба государства встали на путь импортозамещения и могут объединить свои возможности в этой сфере.

Странам предстоит проделать еще много работы, но процесс идет успешно, добавил Песков.