2023-04-06T17:12:46+03:00
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2023-04-06T17:12:46+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230406/840306141.html
Путин и Лукашенко обсудили вопросы импортозамещения в Союзном государстве
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Импортозамещение стало одной из ключевых тем на заседании Госсовета Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вопрос стоял высоко... ПРАЙМ, 06.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Импортозамещение стало одной из ключевых тем на заседании Госсовета Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, вопрос стоял высоко в повестке дня, его отдельно затронули главы России и Белоруссии.
Среди прочего обсуждалась отрасль микроэлектроники, где уже есть определенные наработки, сообщил Песков.
Он отметил, что оба государства встали на путь импортозамещения и могут объединить свои возможности в этой сфере.
Странам предстоит проделать еще много работы, но процесс идет успешно, добавил Песков.