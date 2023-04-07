МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" завершил 2022 год с чистым убытком в 1,32 миллиарда долларов, сообщил в пятницу сервис "Опендатабот", предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и предприятий. Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году

По данным сервиса, доход предприятия в прошлом году снизился более чем вдвое — до 43,82 миллиарда гривен (1,19 миллиарда долларов), чистый убыток составил 48,33 миллиарда гривен (1,32 миллиарда долларов).

Кроме того, вдвое уменьшились активы компании — до 52,68 миллиарда гривен (1,44 миллиарда долларов).

"АрселорМиттал Кривой Рог" — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal — крупнейшего иностранного инвестора в стране. Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 миллионов тонн стали, более 5 миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна.