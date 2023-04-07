МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Полностью легализовать применение дронов в России планируется уже в 2023 году, соответствующую работу ведут Минпромторг совместно с Минтрансом и Росавиацией, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. В Kaspersky рассказали, где больше всего нужна защита от дронов

Как уточнили РИА Новости в Минпромторге, речь о выводе беспилотников из серой зоны. На данный момент регуляторика в части разрешений на их полеты прорабатывается.

"Ключевая проблема, которую мы хотим решить внутри этого года с коллегами из Росавиации, из Минтранса — это легализация применения беспилотников. Полноценная. Потому что есть ограничения по высотности, есть ограничения по тому, как получать разрешение на пролёт, есть ограничения, связанные с тем, что можно снимать — что нельзя снимать", — сказал он в интервью радио Sputnik.

"Нормативное регулирование, как можно летать, где можно летать — это вообще ключевая вещь для нормального использование беспилотников в стране", — подчеркнул чиновник.

Как в ноябре отмечал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, если до 2020 года степень локализации отрасли беспилотной авиации не превышала 10-15%, то сейчас уровень локализации можно оценить в среднем в 40%. К 2024 году российские производители беспилотников рассчитывают выйти уже на 70% локализации внутри страны, а оставшуюся часть компонентов обеспечить в рамках кооперации с поставщиками из дружественных стран.