МИНСК, 9 апр — ПРАЙМ. Минпром Белоруссии и Минпромторг России готовят механизм реализации соглашения о единой промышленной политике, сообщил министр промышленности республики Александр Рогожник. Белорусский посол рассказал о создании общих рынков электроэнергии и газа

"Министерство промышленности Беларуси и министерство промышленности и торговли России вырабатывают механизм реализации двух стратегически важных для промышленности Союзного государства межправительственных соглашений о признании технологических операций и о проведении единой промышленной политики", — процитировала пресс-служба министерства слова Рогожника на сайте ведомства.

По словам министра, подготовка документов идет через взаимодействие созданных сторонами соответствующих рабочих групп. Он отметил, что основная цель данных соглашений — обеспечение скоординированной работы отраслей промышленности двух стран. "Совместное взаимодействие в рамках подписанных соглашений предусматривает, в первую очередь, максимальное вовлечение в кооперационный процесс промышленных предприятий государств-членов союза в целях повышения импортонезависимости и обеспечения технологического суверенитета Союзного государства, в выработке эффективных механизмов финансирования и реализации таких кооперационных проектов, их поддержке со стороны государств, а также в развитии научно-технического сотрудничества", — сказано в сообщении.

Отмечается, что "реализация соглашений направлена на создание единого промышленного пространства и объединение материального и интеллектуального потенциалов промышленных предприятий". Белоруссия начнет получать обратный акциз в нефтепереработке

"Сегодня это особенно актуально в сложившихся условиях, когда к двум странам применяются санкционные меры со стороны недружественных стран и имеют место отказы от работы со стороны иностранных поставщиков технологий и комплектующих", — сказано в сообщении со ссылкой на слова министра.

Кроме того, в сообщении говорится, что сотрудничество промпредприятий Союзного государства в сфере кооперации имеет долгосрочный характер, особенно в сфере машиностроения. "В то же время потенциал данного направления и имеющиеся компетенции далеко не исчерпаны. Предусматривается дальнейшее эффективное развитие и создание взаимовыгодных кооперационных связей и конкурентной недискриминационной среды на рынках промышленной продукции двух стран", — сказано в сообщении.