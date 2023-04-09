ПАРИЖ, 9 апр — ПРАЙМ. Европа должна обладать большей независимостью в сфере оборонной промышленности, страны не должны зависеть от других "в критических вопросах", заявил в интервью изданию Echos президент Франции Эммануэль Макрон и добавил, что ситуация на Украине "ускоряет спрос на оборонную технику". Макрон: Европа не должна зависеть от экстерриториальности доллара

По его словам, европейская оборонная промышленность "не отвечает всем потребностями и остается очень фрагментированной, это приводит к тому, что некоторые страны временно обращаются к американским или даже азиатским поставщикам".

Он отметил, что Европа столкнувшись с этой реальностью, должна "сделать шаг вперед".

"Стратегическая автономия должна стать борьбой Европы. Мы не хотим зависеть от других в критических вопросах", — подчеркнул Макрон.