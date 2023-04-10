МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российские металлургические компании могут переориентировать свой экспорт с рынка США на другие до конца этого года, поэтому новая пошлина в 200% на импорт в США товаров, содержащих российский алюминий, может не оказать того эффекта, на который рассчитывал Вашингтон, заявил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Китай увеличил импорт алюминия в январе — феврале

США с 10 апреля вводят пошлину в 200% на импорт алюминиевых товаров, в составе которых содержится любое количество алюминия из РФ. При этом ранее, с 10 марта, была введена аналогичная пошлина на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России. Как отмечалось в заявлении американского президента Джо Байдена, США исключат 200% тариф на алюминиевые товары с содержанием металла из России для тех стран, которые сами введут аналогичную пошлину.

"На мой взгляд, российские металлургические компании могут вести процесс переориентации экспорта с рынка США на другие, этот процесс способен растянуться где-то на полгода, поэтому вводимая с 10 апреля 200% пошлина может не оказать того сильного эффекта, который предполагал Джо Байден", — полагает Хазанов.

Говоря об объемах экспорта, он отметил, что в 2022 году Россия поставила в США 209 тысяч тонн алюминиевой продукции, большая часть из них — первичный алюминий (180-190 тысяч тонн).

"Главным "бенефициаром" пошлины может стать "Русал": речь идет об объеме, почти эквивалентном годовому выпуску его Новокузнецкого или примерно трем Кандалакшского алюминиевых заводов. Поэтому для него важно побыстрее решить вопрос с перенаправлением поставок с США куда-то еще, чтобы не допустить снижения своего производства алюминия по итогам 2023 года", — добавил эксперт.

В начале марта основатель "Русала" Олег Дерипаска рассказывал журналистам, что Россия лишится существенного канала сбыта алюминия в случае введения Соединенными Штатами 200% пошлины на его импорт, но не уточнял, куда в связи с этой мерой можно будет перенаправить поставки российского алюминия.

По данным ФТС, экспорт алюминия из РФ в 2021 году составил около 3,5 миллиона тонн.