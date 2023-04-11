МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин,, выступая во вторник на стратегической сессии по вопросу укрепления технологического суверенитета, попросил глав субъектов РФ проработать возможные меры для ускоренного развития промышленности на своих территориях. Мишустин рассказал об увеличении финансирования промышленной ипотеки

"Посещая различные предприятия в регионах и знакомясь с их предложениями, инициативами, я вижу, что для реализации им зачастую не хватает финансирования, об этом говорят практически все представители промышленных предприятий. Требуется помощь и малым технологическим компаниям, школьным и студенческим стартапам. У них много полезных идей, которые нуждаются в отработке и доведении до практического воплощения. Безусловно, будем поддержку такую предоставлять", — сказал он.

"При этом большое значение имеют решения на местном уровне, в том числе по предоставлению за символическую плату земельных участков для создания новых производств. Я бы попросил глав российских субъектов проработать все возможные меры для ускоренного развития промышленности на своих территориях", — добавил Мишустин.

Одновременно с этим он сообщил, что власти будут активно развивать такие ключевые отрасли, как машиностроение, химический комплекс, энергетику, авиа- и судостроение, агро- и биотехнологии, робототехнику, искусственный интеллект, беспилотные системы и другие инновационные направления. Минск и Москва готовят механизм реализации единой промышленной политики

Мишустин напомнил, что глава государства поставил перед кабмином задачу по внедрению новых мер поддержки промышленности, уделяя первостепенное внимание восстановлению пострадавших от санкций отраслей.

"Необходимо выработать долгосрочные системные решения, чтобы максимально стимулировать активность бизнеса, повысить инвестиционную привлекательность проектов и главное — придать импульс развитию так называемых сквозных технологий, которые оказывают значительное влияние на все секторы нашей экономики", — добавил премьер.

Глава правительства также сообщил, что на встрече будет рассмотрена концепция технологического развития, рассчитанная на ближайшие 8 лет. "Она предполагает кардинально новые подходы в этой сфере. Мы обсудим также и первые результаты по отраслям, тем более что уже есть первые отдельные успешные примеры в части достижения технологического суверенитета", — подчеркнул он.