МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в третьем бизнес-цикле текущего года (с 27 марта по 11 апреля) на 8,7% по сравнению с предыдущим циклом — до 540 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. Стоимость золота растет в среду утром

Второй бизнес-цикл года длился с 20 февраля по 7 марта. Продажи за тот период составили 497 миллионов долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в третьем бизнес-цикле сократились на 4,6%.

"Продажи соответствовали ожиданиям, и мы продолжаем видеть некоторые обнадеживающие положительные тенденции в потребительском спросе на ювелирные изделия с бриллиантами, не в последнюю очередь в Китае, где мы начинаем видеть некоторые признаки восстановления потребительского доверия после ослабления ограничений на путешествия", — прокомментировал гендиректор компании Эл Кук (Al Cook).

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.