МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в феврале снизился на 0,2% к январю, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали, напротив, рост на 0,2% в месячном выражении.

В годовом выражении показатель снизился на 3,1%. Прогнозировалось уменьшение на 3,7%.

В январе промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,5% в месячном выражении, а в годовом — упало на 3,2%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в феврале в месячном выражении не изменился, хотя прогнозировалось увеличение на 0,2%. В годовом исчислении показатель опустился на 2,4% при прогнозе снижения на 4,7%.