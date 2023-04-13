МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с РФ в промышленной сфере. Промышленные предприятия в России и Белоруссии будут работать в кооперации

"Мы делаем большую ставку в сотрудничестве с Россией на промышленную сферу. Поэтому мы с президентом России в очередной раз уделили особое внимание в двусторонних переговорах на заседании ВГС на прошлой неделе в Москве именно этому направлению", — сказал он на встрече с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в четверг в Минске.

По словам Лукашенко, созданное общество с ограниченной ответственностью "МТЗ-Татарстан" является своего рода хабом по реализации продукции многих производителей.

"Другой пример — Минский моторный завод, который совместно с вашим холдингом создает совместные газовые двигатели. Неплохо было бы, если бы вы нам помогли ускорить их сертификацию и запуск серийного производства. Знаю, что между белорусским минпромом и "Камазом" достигнуты договоренности об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов, микроэлектроники. Надо быстрее просто это делать, надо ускоряться, время нас заставляет ускоряться", — сказал Лукашенко. Видео встречи Лукашенко с Миннихановым размещено в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале "Пул первого".