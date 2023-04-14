МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Началось создание первого в России полностью электрического авиадвигателя, который будет применяться в пассажирских самолетах и тяжелых беспилотниках, сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Эколибри". В России впервые испытали двигатель для спутников на экономичном топливе

"Создаваемый "Эколибри" электрический двигатель ЕМ-01 является прототипом первого из семейства авиационных двигателей нового поколения. Такого типа двигатели планируется использовать как для создания электрических пассажирских самолётов, в том числе аппаратов вертикального взлёта и посадки, так и в беспилотной технике. Кроме того, мы предполагаем, что этот набор технологий может быть в дальнейшем востребован в автомобиле- и судостроении", — сказал председатель научно-технического совета компании Алексей Рогозин.

По данным специалистов "Эколибри", двигатель планируется сертифицировать по требованиям Росавиации и международных авиационных правил. Главной особенностью ЕМ-01 является электропривод с безредукторной передачей, что позволяет увеличить энергетические характеристики, надежность и ресурс авиадвигателя.

"При разработке двигателя внедряется дублирование и резервирование всех узлов и общей схемы двигателя, а также обеспечивается практически полная импортонезависимость комплектующих. Планируемая мощность двигателей семейства "Эколибри" составит от 10 до 200 кВт, что позволяет эффективно и безопасно перевозить габаритные грузы и пассажиров", — добавили в компании.