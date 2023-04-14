МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Крупный китайский производитель текстиля Dasheng Group планирует расширить бизнес в России и начать поставлять продукцию без посредников, заявил РИА Новости генеральный директор компании Ци Инбинь. Россия обсуждает поставки в Китай пшена и муки

"Мы очень заинтересованы в российском рынке. Коммерческое взаимодействие — важная часть делового сотрудничества между Россией и Китаем. Рассчитываем, что в будущем, в рамках консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, наша компания расширит свои деловые каналы и начнет осуществлять прямые поставки своей продукции в Россию", — сказал Ци Инбинь.

Он пояснил, что у компании пока нет прямого сотрудничества с Россией, но на протяжении последних десяти лет она поставляла текстиль в РФ через посреднические компании.

Он также отметил, что готов закупать российское сырье.

Dasheng Group — один из старейших производителей текстиля в Китае, компания была основана в конце XIX века. Компания поставляет пряжу, ткани, текстиль и трикотаж в 50 стран и регионов мира.